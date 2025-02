Polizeirapport

Explosion verletzt Gehör von 44 Schulkindern – schuldiger Schüler ermittelt

In einem Schulhaus in Chur GR wurden am Mittwoch mehrere Schulkinder verletzt. Der für die Explosion verantwortliche Schüler konnte nun ermittelt werden.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilt, erlitten bei dem Vorfall von vergangenem Mittwoch zwei Schülerinnen leichte Brandverletzungen. Zudem wurde das Gehör weiterer 44 Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt.

Ein Schüler hatte nach der Vormittagspause im Treppenaufgang der Obstufenschule Giacometti in Chur «ein in der Schweiz verbotener Feuerwerkskörper, ein sogenannter Bodenknaller» gezündet, so die Kantonspolizei.

Bild: kantonspolizei graubünden

Verantwortlicher Schüler ermittelt

Die Ermittlungen der Jugendanwaltschaft sowie der Kantonspolizei Graubünden hätten sich seither verdichtet und ergaben, dass der Bodenknaller von einem der Oberstufenschüler geworfen worden war. Der Tathergang konnte daher grösstenteils geklärt werden. Der genaue Hintergrund der Tathandlung ist Gegenstand weiterer Abklärungen. (lak)