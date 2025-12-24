Polizeirapport

Frau in Elektrorollstuhl in Möhlin AG von Auto angefahren – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend wurde eine 83-jährige Frau auf ihrem Elektrorollstuhl im Bereich der Post in Möhlin AG von einem Auto angefahren. Die Fahrerin bzw. der Fahrer des Autos entfernte sich von der Unfallstelle, ohne mit der Angefahrenen Kontakt aufzunehmen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagabend, dem 23. Dezember 2025, gegen 17:30 Uhr, war eine 83-jährige Frau mit ihrem Elektrorollstuhl in Möhlin von der Post kommend auf dem Gehweg in Richtung der Parkplätze hinter der Post unterwegs. Zeitgleich fuhr ein silbergrauer Personenwagen von der Poststrasse kommend über den Güterumschlagplatz der Post in Richtung Bachstrasse

Dabei kollidierte die Fahrerin bzw. der Fahrer des Autos mit dem Elektrorollstuhl. Ohne mit der Angefahrenen Kontakt aufgenommen zu haben, entfernte sich die lenkende Person von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Durch die Kollision entstand Sachschaden am Elektrorollstuhl. Die 83-Jährige wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen silbergrauen Personenwagen handeln. Dieser dürfte im Bereich der Motorhaube einen Schaden aufweisen.

Die Kantonspolizei Aargau sucht nun nach Zeugen. Wer etwas zum Unfall weiss, soll sich bei der Polizei per Anruf (062 835 85 00) oder via Email (Stuetzpunkt.Brugg@kapo.ag.ch) melden. (ome)