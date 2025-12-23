Polizeirapport

Unbekannte verpacken Blitzer in Schleitheim SH als Weihnachtsgeschenk – Polizei warnt

In der Schaffhauser Gemeinde Schleitheim haben Unbekannte einen Blitzer als Weihnachtsgeschenk verpackt. Der Blitzer wurde mit einem weissen Tuch inklusive roter Schleife überdeckt und damit vorübergehend ausser Betrieb gesetzt. «Frohe Weihnachten an die Tschugger», hiess es darauf.

Der weihnachtlich verpackte Blitzer in Schleitheim. Bild: schaffhauser polizei

Die Schaffhauser Polizei nimmt den Vorfall mit Humor. «In Schleitheim hat das Christchindli dieses Jahr wohl besonders fleissige Unterstützung gehabt», heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem wird ein Foto des Blitzers mit weihnächtlichem Rahmen veröffentlicht.

Gleichzeitig warnt die Polizei: «Das Abdecken oder Manipulieren von Radaranlagen ist strafbar.» Sollten die Verantwortlichen ermittelt werden, müssten sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. «Radaranlagen sind keine Weihnachtsdekoration, sondern ein wichtiges Instrument zur Verkehrssicherheit», so die Polizei.

Die Polizei kündigt zudem an, auch über die Feiertage rund um die Uhr im Einsatz zu sein – auch für mehr Sicherheit auf den Strassen. «Und ja: Dazu gehören auch Radaranlagen. Ob man sie nun mag oder lieber einen grossen Bogen darum macht.», heisst es in der Mitteilung. (dab)