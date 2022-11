Polizeirapport

Autofahrerin nach Kollision mit Baum in Aesch LU in Spital geflogen

Bild: Kapo lu

Eine 56-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Aesch LU in einen Baum geprallt und hat sich dabei erheblich verletzt. Ein Rettungshelikopter brachte die Frau ins Spital, zum Unfall dürfte ein medizinisches Problem der Lenkerin geführt haben.

Laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei war das Auto von Hitzkirch in Richtung Aesch unterwegs. Auf der Höhe der Einfahrt Mosenstrasse verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Wiesland, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einer Hausfassade, bevor das Auto beim Baum schwer beschädigt zu stehen kam.

Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken. Die Hauptstrasse musste für rund 1.5 Stunden gesperrt werden. (sda)