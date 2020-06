Schweiz

Polizeirapport

84-Jährige fährt in Fuhlenbach (SO) zwei Kinder auf Trottoir an



84-Jährige fährt in Fulenbach (SO) zwei Kinder auf Trottoir an – ein Kind schwer verletzt

Auf der Dorfstrasse in Fulenbach wurden am Dienstagmorgen zwei Kinder auf dem Trottoir von einem Auto erfasst und verletzt. Ein Kind musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn war eine Automobilistin auf der Dorfstrasse in Richtung Boningen unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet die 84-jährige Lenkerin in einer leichten Linkskurve auf das Trottoir und erfasste dort zwei Kinder im Primarschulalter.

Eines der Kinder wurde durch die Kollision schwer verletzt. Es musste nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden. Das zweite Kind wurde leicht verletzt. Die Autolenkerin blieb unverletzt. Zur Klärung der genauen Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet. (cma)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen