Falsche Polizisten erbeuten in der Westschweiz 800'000 Franken

Falsche Polizisten haben in der Westschweiz seit Jahresbeginn fast 800'000 Franken erbeutet. Das teilten die Kantonspolizeien der Westschweiz und Tessin am Mittwoch mit. Ihren Angaben zufolge gibt es schweizweit einen starken Anstieg der Fälle.

Die Masche funktioniert demnach praktisch gleich wie der Enkeltrick. Ahnungslose ältere Personen werden am Telefon getäuscht und unter Druck gesetzt. Die Opfer übergeben kurz darauf Bargeld - oft sehr hohe Summen - an unbekannte Personen.

In der Westschweiz wurden seit Anfang des Jahres fast 200 Fälle registriert. In 22 Fällen sei es zur Straftat gekommen, schreiben die Polizeien der lateinischen Schweiz. Die Täter seien gut organisiert, operierten in der Regel vom Ausland aus und schickten nur Mittelsmänner in die Schweiz. (sda)