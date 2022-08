Polizeirapport

Frontalkollision in Wangen bei Olten – Autofahrer (51) schwer verletzt

Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Donnerstag in Wangen bei Olten SO zwei Personen verletzt worden. Der 51-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen. Er war auf der Dorfstrasse aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

bild: kapo solothurn

Zur Frontalkollision kam es um 19.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Die Lenkerin des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen. Zwei Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital.

Die Kantonspolizei klärt die Unfallursache ab. Im Vordergrund dürfte ein medizinisches Problem stehen, hiess es. Die Dorfstrasse blieb im Bereich der Frontalkollision für mehrere Stunden gesperrt. (sda)