Polizeirapport

Motorradfahrer in Olten bei Kollision mit Pfosten tödlich verletzt

Ein Motorradlenker hat in der Nacht auf Sonntag in Olten bei einem Unfall sein Leben verloren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte er mit seinem Fahrzeug in einen Betonpfosten und wurde auf eine nahe Böschung geschleudert.

Das Motorrad am Unfallort. Bild: kantonspolizei solothurn

Um 4.30 Uhr habe sie die Meldung erhalten, dass auf dem Ruttigerweg ein beschädigtes Motorrad liege, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mit. Wenig später habe die Polizei an der dortigen Aareböschung den 39-Jährigen tot aufgefunden.

Den Angaben zufolge war der Mann wohl von Olten in Richtung Aarburg AG unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Wieso der Unfall geschah, war zunächst unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen Ermittlungen auf und suchen Zeugen. (dab/sda)