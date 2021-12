Häftling im Gefängnis von Brig im Oberwallis tot aufgefunden

Ein 42 Jahre alter Häftling ist am Donnerstag tot im Gefängnis von Brig VS aufgefunden worden. Um die Todesumstände des im Wallis wohnhaften Ausländers herauszufinden, eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung. Es handelt sich um den dritten Todesfall in einer Walliser Strafanstalt in diesem Jahr.

Bereits im Juli und August waren zwei Todesfälle im Gefängnis des Kantonshauptortes Sitten festgestellt worden, wie die Walliser Behörden am Donnerstag mitteilten.

Obwohl sich solche Vorfälle in Walliser Strafanstalten im Verlaufe der letzten Jahre nur selten ereignet hätten, habe der zuständige Staatsrat entschieden, ein externes Audit in Auftrag zu geben, um die Situation sowie Verbesserungsmöglichkeiten insbesondere bei den Haftbedingungen zu analysieren, hiess es weiter. (sda)