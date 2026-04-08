Ottikon (Gossau ZH): Autofahrer fährt in Bürocontainer – Frau schwer verletzt

Polizeirapport

Autofahrer fährt in Ottikon ZH in Bürocontainer – Frau schwer verletzt

Am späten Mittwochnachmittag kam es in Ottikon (Gemeinde Gossau ZH) bei einer Sammelstelle der Gemeinde zu einem schweren Unfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Ein 89-jähriger Autofahrer beschleunigte aus noch ungeklärten Gründen sein Fahrzeug stark und prallte frontal in einen Bürocontainer, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein Autofahrer ist aus noch unbekannten Gründen in einen Bürocontainer gefahren. bild: brk news

Vor dem Container hielt sich eine 66-jährige Frau auf, die gerade eine Zahlung tätigen wollte. Sie wurde vom Fahrzeug erfasst, unter dem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Im Innern des Containers befand sich ein Mitarbeiter der Gemeinde. Dieser blieb unverletzt. Auch der 89-jährige Fahrzeuglenker wurde nicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf einem Recyclinghof. bild: brk news

Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar und wird in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Spezialisten der Kantonspolizei Zürich sicherten vor Ort die Spuren und dokumentierten die Unfallstelle. Die Hauptsammelstelle bleibt bis auf Weiteres geschlossen. (hkl)