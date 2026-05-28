Polizeirapport

Rentnerin nach Tramunfall in Schwamendingen gestorben

Die 82-jährige Fussgängerin, die am Mittwoch bei einem Tramunfall in Zürich-Schwamendingen schwer verletzt wurde, ist gestorben.

Sie erlag noch am Mittwoch ihren schweren Verletzungen, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unfall passierte um kurz nach 09.30 Uhr auf der Dübendorfstrasse in Zürich-Schwamendingen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei liess die Frau im Bereich einer Fussgängerüberquerung ein Tram passieren, als sie das Tramtrassee überqueren wollte. Als sie loslaufen wollte, übersah sie jedoch ein entgegenkommendes Tram der Linie 7. Eine Kollision konnte trotz der eingeleiteten Notbremsung nicht verhindert werden. (dab/sda)