Polizeirapport

Vermisste Wanderin tot bei Oberried am Brienzersee BE aufgefunden

Die seit Anfang Mai in den Schweizer Alpen vermisste Wanderin aus Deutschland ist tot. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, wurden ihre sterblichen Überreste am Dienstag im Bereich des Louwigraben bei Oberried am Brienzersee (Region Interlaken) gefunden. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf einen Unfall hin, hiess es.

Nachdem Anfang Juni bereits ein persönlicher Gegenstand der Vermissten im Brienzersee entdeckt worden war, wurden erneut Suchmassnahmen eingeleitet

Studentin aus Chemnitz

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 26-jährige Studentin aus Chemnitz. Sie war den Angaben zufolge zu Fuss vom Harderkulm in Richtung Augstmatthorn unterwegs gewesen. Zuvor hatte der MDR über den Vorfall berichtet. (dab/sda/dpa)