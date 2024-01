Polizeirapport

Leblose Person auf Feld in Grenchen SO aufgefunden

Auf einem Feld in Grenchen SO ist am Donnerstagmorgen eine leblose Person aufgefunden worden. Die Kantonspolizei klärt derzeit die näheren Umstände ab.

Die leblose Person sei um 8.30 Uhr aufgefunden worden, sagte Polizeisprecher Bruno Gribi auf Anfrage zu einer Meldung von Blick Online. Die Polizei sei für die Sicherung der Spuren ausgerückt. Gribi bestätigte, dass die Person tot ist.

