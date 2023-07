Polizeirapport

Zuger Taxifahrer schwebt nach Streit mit Fahrgast in Lebensgefahr

Nach einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast schwebt ein Zuger Taxifahrer in Lebensgefahr. Er liegt seit Sonntag mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen im Spital.

Gemäss ersten Ermittlungen hatten sich die beiden Männer über den Fahrpreis gestritten, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug am Montag mitteilte. Der genaue Tatablauf werde abgeklärt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Polizeipatrouille hatte am Sonntag kurz vor 5 Uhr früh in der Gemeinde Cham ZG zwei verletzte Männer bei einem Taxi entdeckt. Der eine lag blutend am Boden. Dabei handelte es sich um den 44-jährigen Taxifahrer. Er wurde in ein ausserkantonales Spital eingeliefert.

Der 45-jährige Fahrgast erlitt laut Staatsanwaltschaft leichte Verletzungen. Er konnte das Spital nach kurzer Zeit wieder verlassen. (sda)