Brennendes Auto behindert Verkehr in Kriegstetten (SO)

In Kriegstetten im Kanton Solothurn geriet am Freitagnachmittag ein Personenwagen in Brand. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagnachmittag, 12. Juli 2024, gegen 15.30 Uhr, bemerkte ein Autolenker auf der Gerlafingenstrasse, dass während der Fahrt Rauch bei der Motorhaube aufsteigt. Er lenkte seinen Personenwagen auf ein Grundstück und versuchte, den Brand mit Feuerlöschern einzudämmen, was nicht gelang.

Die Feuerwehr Kriegstetten konnte den Fahrzeugbrand schliesslich löschen. Verletzt wurde niemand. Das total beschädigte Auto wurde abgechleppt. Die Brandursache wird nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. Auf der Gerlafingenstrasse kam es zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

