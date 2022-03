Polizei hebt erneut Indoor-Hanfanlage in Olten SO aus

Bild: Kapo so

Die Polizei hat in Olten SO bei einer Hausdurchsuchung erneut eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Acht Kilogramm Marihuana wurden sichergestellt. Die Polizei nahm einen 30-jährigen Kosovaren mit Wohnsitz in der Schweiz fest.

Die Hausdurchsuchung wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz fand in der vergangenen Woche statt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Die sichergestellten, acht Kilogramm Marihuana hatten laut Polizei einen geschätzten Verkaufswert von 80'000 Franken. Die Hand-Indooranlage war bereits abgeerntet gewesen. Die Anlage und die Drogen wurden der Vernichtung zugeführt.

60 Kilogramm Marihuna sichergestellt

Bereits vor knapp zwei Wochen hatte die Kantonspolizei einen grösseren Drogenfall gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus in Olten stellte die Polizei mehr als 60 Kilogramm getrocknetes Marihuana sicher und hob eine grosse Hanf-Indooranlage aus. Ein 29-jähriger Schweizer wurde vorläufig festgenommen.

Das im Gewerbeteil des Mehrfamilienhauses sichergestellte Marihuana hatte gemäss Polizeiangaben einen geschätzten Gassenwert von mehr als einer halben Million Franken. (sda)