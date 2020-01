Schweiz

Polizeirapport

Ex-Freund gesteht Tötung von 17-Jähriger in Yverdon-les-Bains



Der nach dem Auffinden einer toten 17-jährigen Frau in Yverdon-les-Bains unter dringendem Tatverdacht verhaftete Mann hat die Tat gestanden. Die junge Afghanin, die kurz nach Weihnachten 2019 als vermisst gemeldet worden war, war am Montag tot aufgefunden worden.

Die Untersuchungen über die genauen Tatumstände und die Gründe für die Tat werden fortgesetzt, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Mittwoch weiter mitteilte. Der 19-jährige Ex-Freund der Getöteten, ebenfalls afghanischer Staatsbürger, habe am Dienstag nach stundenlangen Verhören die Tat gestanden.

Der 19-jährige Mann war bereits am vergangenen Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. Der leblose Körper der jungen Frau war am Montag in einem Sumpf in der Nähe des Neuenburgersees in der Region Yverdon-les-Bains VD aufgefunden worden. Am Dienstagnachmittag teilte die Waadtländer Kantonspolizei, dass es sich um die Leiche der Vermissten handelte. (sda)