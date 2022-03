Von Zürcher Tram erfasste Rentnerin im Spital verstorben

Eine Frau, die am Montag in der Stadt Zürich von einem Tram angefahren wurde, ist am Montagabend im Spital verstorben. Die 95-jährige Schweizerin hatte sich beim Unfall schwere Kopfverletzungen zugezogen, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 15.15 Uhr. Ein Cobra-Tram der Linie 2 fuhr auf der Seefeldstrasse in Richtung Bellevue. Bei der Kreuzung mit der Münchhaldenstrasse kollidierte das Tram mit der Frau, welche die Strasse überquerte. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes untersuchen den Unfallhergang. (sda)