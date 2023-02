Polizeirapport

Motorradfahrer bei Unfall in Glattbrugg ZH schwer verletzt

Ein 34-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Glattbrugg ZH mit einem Auto kollidiert und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Spital gefahren werden, wie die Kantonspolizei Zürich am späten Abend mitteilte.

Der zerstörte Roller nach dem Zusammenprall. Bild: BRK News

Nach ersten Erkenntnissen wendete ein 45-jähriger Autofahrer gegen 19.45 Uhr sein Fahrzeug auf Höhe der Bushaltestelle Glattbrugg Post, wie es weiter hiess. Dabei kollidierte er seitlich frontal mit dem von Zürich herkommenden Motorradfahrer.

Die Schaffhauserstrasse war bis nach 22.00 Uhr gesperrt. Der genaue Unfallhergang wird laut Mitteilung untersucht. (sda)