Zwei Täter waren am frühen Montagmorgen in ein Waffengeschäft in Evionnaz eingebrochen. (Symbolbild) Bild: Kantonspolizei Wallis

Polizeirapport

Mutmassliche Täter nach Einbruch in Walliser Waffengeschäft gefasst

Die Walliser Kantonspolizei hat zwei mutmassliche Täter nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Evionnaz vom Montag gefasst. Die Bevölkerung habe massgeblich zum Fahndungserfolg beigetragen und die Suche im Gelände nach einem weiteren Täter dauere an, hiess es.

Am späteren Montagnachmittag habe die Kantonspolizei einen Verdächtigen ausfindig machen und vorläufig festnehmen können, teilte die Kantonspolizei Wallis am Dienstag weiter mit. Am Dienstagvormittag sei zudem die Anhaltung einer zweiten tatverdächtigen Person im betroffenen Gebiet gelungen. Eine Person ist laut Polizeiangaben weiterhin flüchtig.

Unbekannte Täter waren am frühen Montagmorgen in ein Waffengeschäft in Evionnaz eingebrochen. Mindestens drei Täter ergriffen danach laut Polizeiangaben mit einem in Frankreich immatrikulierten Fahrzeug die Flucht. Kurz darauf waren sie in Troistorrents VS in einen Verkehrsunfall verwickelt, mussten ihr Fahrzeug zurücklassen und die Flucht zu Fuss fortsetzen.

Ein Teil des Deliktsgutes konnte am Unfallort sichergestellt werden. Eine grossangelegte Fahndung wurde eingeleitet, und die Polizei warnte, dass die Täter gefährlich und möglicherweise bewaffnet seien. (sda)