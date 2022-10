Polizeirapport

Ein Toter und zwei Verletzte bei Unfall im Goms

2 Verunfallte Personen sind in Lebensgefahr ins Inselspital Bern gefolgen, wie die Kapo Wallis bestätigte. bild: kantonspolizei vs

Bei der Kollision von zwei Autos in Oberwald VS im Goms ist am Sonntag ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Der Unfallverursacher hatte auf der Strasse von Obergesteln in Richtung Oberwald in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. In der Folge stiess er mit einem anderen Auto zusammen, das ordnungsgemäss in Gegenrichtung unterwegs war.

Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Inselspital Bern geflogen. Sie befindet sich in Lebensgefahr. Ihr Beifahrer sei trotz der schnellen Hilfe der Rettungskräfte noch am Unfallort verstorben, teilte die Polizei weiter mit. Beim Opfer handelt es sich um einen Mann aus dem Kanton Schaffhausen mit Wohnsitz im Kanton Aargau.

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt und mit dem Helikopter ins Spital von Sitten geflogen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)