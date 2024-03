Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Kollision vierer Autos auf A1 bei Derendingen SO

Nach einer Kollision auf der Autobahn A1 bei Derendingen SO sind am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuglenkende zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Auf der Fahrbahn Richtung Bern stiessen vier Autos zusammen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte.

Bild: zvg

Passiert sei der Unfall gegen 13.20 Uhr. Die vorerst unklare Ursache und der Unfallhergang werde von der Polizei abgeklärt, hiess es. (rbu/sda)