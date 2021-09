Schweiz

Frau zündet sich in Lutry VD wegen drohendem Wohnungsverkauf an



Eine Frau hat sich am Donnerstag in ihrer Wohnung in Lutry im Kanton Waadt angezündet. Die 56-jährige Französin, deren Wohnung hätte zwangsverkauft werden sollen, verstarb vor Ort.

Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte, besuchten drei Mitarbeitende des Betreibungsamtes in Begleitung von zwei Beamten der Polizei Lavaux die entsprechende Wohnung. Vor Ort trafen sie die Insassin der Wohnung, die zwangsverkauft werden sollte. Die Frau begab sich nach einer Weile ins Badezimmer und zündete sich an.

Die Beamten und eine 65-jährige Schweizerin, die am Tatort anwesend war, seien der Frau zu Hilfe geeilt, teilte die Polizei weiter mit. Die Frau, die sich angezündet hatte, sei jedoch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die andere Frau, die sich in der Wohnung befand, ein Polizist und ein Mitarbeiter des Betreibungsamtes wurden beim Versuch, dem Opfer zu helfen, verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Universitätsspital Chuv in Lausanne gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. (sda)

