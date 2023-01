Polizeirapport

Zwei Schwerverletzte nach Weihnachtsbaum-Brand in Niederscherli BE

In einer Wohnung in Niederscherli in der Gemeinde Köniz BE ist am Silvesterabend ein Weihnachtsbaum in Brand geraten. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Mehrere Personen des Mehrfamilienhauses, in dem sich die Wohnung befindet, wurden evakuiert.

Wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Neujahrstag mitteilte, wurden die Verletzten per Helikopter respektive per Ambulanz ins Spital gebracht. Vier weitere Personen, die sich in der betroffenen Wohnung befanden, wurden vor Ort mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kontrolliert, mussten aber nicht ins Spital eingeliefert werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge entzündeten brennende Kerzen das trockene Geäst des Weihnachtsbaumes, worauf sich das Feuer rasch ausbreitete. Den in der Wohnung anwesenden Personen gelang es, den Brand zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. (sda)