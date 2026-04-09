Polizeirapport

Polizei entdeckt 4 verletzte Personen in Au SG – Hintergrund unklar

In Au SG sind am frühen Nachmittag vier Personen verletzt aufgefunden worden. Die Kantonspolizei St.Gallen stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz, die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Über die Notrufnummer sei kurz nach 14 Uhr ein verletzter 73-jähriger Mann in einem Wohnquartier gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstagabend mit. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf drei weitere verletzte Personen. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren.

Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. bild: brk news

Der 73-jährige Mann erlitt unbestimmte Verletzungen, die 57-jährige Frau wurde eher schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die 65-jährige sowie die 87-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen und wurden von der Rega ins Spital geflogen.

Mediensprecher Milo Frey spricht über den Grosseinsatz: Video: watson/BRK News

Zur genauen Art der Verletzungen macht die St.Galler Kantonspolizei keine Angaben. Auch zu der Beziehung zwischen dem Mann und den drei Frauen sowie zur Frage, ob sich die beiden schwer verletzten Frauen in Lebensgefahr befinden, äussert sich Mediensprecher Milo Frey nicht, schreibt das St.Galler Tagblatt. Klar ist nur, dass die Verletzten Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses sind.

Für die Bevölkerung bestehe nach aktuellem Stand keine Gefahr, hält Frey auf Nachfrage fest.

Zwei der verletzten Personen erlitten schwere Verletzungen. bild: brk news

Neben der Kantonspolizei St.Gallen standen auch der Rettungsdienst mit Notarzt, die Rega sowie die zuständige Feuerwehr für die Bergung der verletzten Personen im Einsatz. Ob ein strafbares Delikt vorliegt, wird derzeit abgeklärt. (hkl)

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