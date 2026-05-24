Polizeirapport

4 Personen bei Unfall in Bazenheid SG verletzt – Kleinkind im Spital

Bei einem schweren Unfall am Sonntagmittag im Wilhalden-Tunnel bei Bazenheid SG haben sich vier Personen verletzt – darunter ein zweijähriges Kind. Eine 29-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Im Wilhalden-Tunnel kam es zu einer Frontalkollision. bild: brk news

Insgesamt waren drei Autos in den Unfall involviert, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntagnachmittag mitteilte. Zunächst geriet eine 28-Jährige aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto eines 59-Jährigen und schliesslich frontal mit dem Auto einer 29-Jährigen. Diese verletzte sich beim Unfall schwer.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr zweijähriges Kleinkind hingegen brachte der Rettungsdienst leicht verletzt ins Spital. Der 59-Jährige trug leichte Verletzungen davon, seine 45-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die Polizei leitete den Verkehr über Bazenheid um. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen sowie mehrere Rettungswagen und ein Notarzt seien im Einsatz gestanden, so die Polizei. (hkl/sda)