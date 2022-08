Polizeirapport

Velofahrer in Worb BE unter Postauto eingeklemmt – tot

Ein Velofahrer ist am Donnerstagabend in Worb BE in ein Postauto geprallt und unter diesem eingeklemmt worden. Kurz nach dem Unfall starb der junge Mann trotz Reanimationsmassnahmen im Spital. Die Polizei sucht einen unbekannten Fahrgast.

Zu dem Unfall kam es um etwa 21.15 Uhr bei einer Einmündung, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Dritte leisteten dem unter dem Postauto eingeklemmten Mann erste Hilfe. Die Feuerwehr Worb barg den schwer Verletzten.

Ein Ambulanz-Team fuhr ihn unter fortdauernden Reanimationsmassnahmen ins Spital, wo er kurz nach Eintreffen starb. Seine formelle Identifikation stand am Freitag aus. Die Polizei hatte ihren Angaben zufolge aber konkrete Hinweise.

Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Strasse zwischen Richigen und Worb war während mehrerer Stunden gesperrt.

Bei ihren Abklärungen befragte die Polizei zwei Fahrgäste des Postautos. Eine dritte Person, die im Postauto sass, entfernte sich, bevor die Polizei Aussage und Personalien aufnehmen konnte. Die Polizei sucht diese Person und weitere allfällige Zeugen. (sda)