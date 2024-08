Polizeirapport

Zwei spektakuläre Autounfälle im Kanton Zug – beide Fahrer leicht verletzt

Im Kanton Zug sind am Freitagabend bei zwei Selbstunfällen in Oberägeri und Rotkreuz die Lenker der Autos nur leicht verletzt worden. Im Fall des im Ägerisee gelandeten Autofahrers war Alkohol im Spiel, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten.

Ein 27-jähriger Autolenker sei kurz vor 21.30 Uhr auf der Morgartenstrasse in Oberägeri von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam - nach einem etwa 20 Meter langen Flug - im Ägerisee zum Stillstand, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,66 Promille ergeben. Der Lenker musste seinen Führerausweis abgeben.

Das stark beschädigte Auto im Ägerisee. Bild: zuger polizei

Kurz vor 22.00 Uhr wiederum war ein 31-Jähriger auf der Autobahn A4 von Rotkreuz in Richtung Küssnacht SZ unterwegs, als sich sein Auto «wegen Nichtanpassen der Geschwindigkeit» überschlug, wie die Strafverfolgungsbehörden schreiben.

Bei einem Überschlag blieb der Fahrer in Richtung Küssnacht SZ fast unverletzt. Bild: zuger polizei

Der Lenker sei dabei leicht verletzt und von einer Ambulanz ins Spital gebracht worden. Sein 30-jähriger Beifahrer sei derweil unverletzt geblieben. (dab/sda)