Schweiz

Polizeirapport

Zwei Tote in Oberbüren aufgefunden – Umstände sind unklar



In Oberbüren SG sind am Dienstagabend eine Frau und ein Mann auf dem Vorplatz eines Parkhauses tot aufgefunden worden. Sie sollen aus dem fünften Stock des Parkhauses gestürzt sein, vermutet die Polizei. Die Umstände sind noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen soll es im fünften Stock des Parkhauses zwischen dem Ehepaar, einer 31-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann aus Ungarn, zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, teilte die St. Galler Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei die Frau «mutmasslich verletzt worden».

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung seien die beiden aus noch ungeklärten Gründen vom Parkhaus gestürzt. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau und des Mannes feststellen.

Das Paar lebe seit einigen Monaten getrennt, heisst es in der Mitteilung. Vor einigen Tagen sei es zwischen ihnen am Wohnort der Frau in St. Gallen zu einem Streit gekommen. Die genauen Umstände werden untersucht. (sda)

