Schussabgabe bei Gastrobetrieb: Zwei Männer mit Schussverletzungen im Spital

Am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, fielen bei einem Gastronomiebetrieb an der Toggenburgerstrasse in Rickenbach Schüsse. Zwei Männer im Alter von 29 und 33 Jahren wurden mit Schussverletzungen durch Drittpersonen ins Spital gebracht.

symbolBild: keystone

(mlb) Bei einem Gastronomiebetrieb in Rickenbach bei Wil fielen am Sonntagabend Schüsse. Zwei Männer mussten gemäss Informationen von BRK News mit Schussverletzungen ins Spital gebracht werden. Nach der Täterschaft wird gefahndet, sie befindet sich noch auf der Flucht. Am Tatort war die Feuerwehr Region Wil zugegen. Die Kantonspolizei Thurau hat während des Einsatzes die Umgebung um den Tatort abgesperrt, die Feuerwehr Region Wil den Verkehr umgeleitet. Rettungsteams standen keine im Einsatz.

Wie es um die zwei Männer steht, die mit Schussverletzungen ins Spital gebracht wurden, ist unklar. Die Kantonspolizei hat umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen zur Täterschaft und zum Tathergang eingeleitet. Wer Angaben zu den Geschehnissen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 zu melden. (aargauerzeitung.ch)

