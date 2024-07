Bild: LUZERNER POLIZEI

Polizeirapport

Silo explodiert in Sursee (LU) – Umgebung bedeckt mit Betonstaub

Im Surseer Industriegebiet ist am Donnerstagmorgen ein Rohstoffsilo explodiert. Durch die Explosion wurde der Silodeckel 70 Meter weit auf ein Nebengebäude desselben Unternehmens geschleudert. Da das Silo mit Baugips befüllt war, wurde die Umgebung im Umkreis von rund 50 Metern mit Baugips verschmutzt. Es wurde niemand verletzt.

Am Gebäude, auf dem der Deckel landete, sowie an mehreren Gebäuden in der Umgebung entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ist, könne noch nicht beziffert werden. Warum es zur Explosion kam, sei noch unklar. Die Ermittlungen dazu seien im Gang. (sda/pilatus today)