Polizeirapport

Handgranate im Rhein in Basel kontrolliert gesprengt

Im Rhein in Basel wurde eine Handgranate gefunden. Bild: keystone

Ein Taucher hat am Sonntag im Rhein in Basel eine Handgranate gefunden. Der Blindgänger musste von Spezialisten der Armee kontrolliert gesprengt werden, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Abend mitteilte.

Der Taucher meldete den Fund kurz vor 16.00 Uhr auf der Höhe der Uferstrasse. Er legte die Granate am Ufer ab, woraufhin die Polizei einen Sicherheitsperimeter errichtete und ein Eventschiff räumen liess.

Ein polizeilicher Sprengstoffexperte beurteilte den Fund als wahrscheinlichen Blindgänger und bot Kampfmittelbeseitiger der Armee auf. Der Zivilschutz stellte für die Sprengung Sandsäcke zur Abschirmung bereit.

Für die kontrollierte Detonation wurde die Sperrzone ab 20.45 Uhr vergrössert und die Schifffahrt auf dem Rhein in beide Richtungen eingestellt. Die Sprengung erfolgte um 21.00 Uhr und verlief planmässig. (sda)