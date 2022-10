Polizeirapport

Drei alte Mörsergranaten lösen Polizeieinsatz im Aargau aus

Fachleute der Armee haben in Seon AG am Montag ausserhalb eines Hauses drei Mörsergranaten geborgen und abtransportiert. Von den Sprengkörpern gingen gemäss Abklärungen keine Gefahr mehr aus, weil diese verschossen waren, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Bild: Kapo AG

Zwei Mörser lagen auf dem Dach eines Schuppens und ein Mörser in einem Gebüsch. Auf die alten Mörsergranaten stiessen die Polizei und eine Ambulanzbesatzung um 09.30 Uhr anlässlich einer medizinischen Hilfeleistung bei einem Haus an der Lenzburgerstrasse.

Die Polizei sperrte die Fundorte ab. Die Einsatzkräfte standen bis um 14.30 Uhr im Einsatz. (sda)