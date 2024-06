Polizeirapport

In Dürrenäsch steht ein Einfamilienhaus in Brand

Am Donnerstagabend steht in Dürrenäsch ein Einfamilienhaus in Flammen. Es brennt wohl seit 21.30 Uhr. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte gegenüber «20 Minuten» einen Einsatz mit Polizei und Feuerwehr.

Update folgt ...

(hkl)