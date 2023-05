Polizeirapport

73-jähriger Italiener stirbt beim Wandern im Wallis

Ein 73-jähriger italienischer Staatsangehöriger ist am Pfingstmontag bei einer Wanderung in Aminona VS ums Leben gekommen. Als er am Ort «la Tièche» am Übergang zu einem Schneefeld ankam, rutschte er etwa 20 Meter ab und stürzte in einen tiefer gelegenen Bach, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Die alarmierten Rettungskräfte der Air Zermatt versuchten eine Wiederbelebung. Trotz ihrer Bemühungen verstarb der Mann noch vor Ort. Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 12.15 Uhr.

Der Senior war mit einem anderen Wanderer auf einem Wanderweg in der Region Aminona in der Gemeinde Crans-Montana unterwegs gewesen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet. (sda)