Polizeirapport

Zwei Sexualdelikte in Basel: 28-Jährige verletzt, 17-Jährige kann Täter in Flucht schlagen

In Basel kam es am Wochenende zu zwei voneinander unabhängigen Sexualdelikten. In beiden Fällen konnte der Täter flüchten, die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Freitagmorgen ist bei der Basler Wettsteinbrücke eine Frau bei einem Sexualdelikt verletzt worden. Samstagnacht wurde an der Clarastrasse eine weitere Frau sexuell angegangen, ohne dabei verletzt worden zu sein.

Beim Opfer des Sexualdelikts vom frühen Freitagmorgen handelt es sich um eine 28-jährige Frau, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Sie habe sich gegen den sexuellen Angriff gewehrt und flüchten können. Dabei sei nicht nur sie, sondern auch der Täter verletzt worden.

17-Jährige schlägt Täter in die Flucht

Ohne Verletzung lief gemäss eines weiteren Communiqués der Staatsanwaltschaft der versuchte sexuelle Übergriff an einer 17-jährigen Frau am Samstag kurz vor Mitternacht ab. Der Täter habe der Frau an der Clarastrasse erst den Rucksack zu entwenden versucht und sie danach sexuell belästigt. Das Opfer habe sich gewehrt und damit den Täter in die Flucht schlagen können.

Die Polizei sucht Zeugen der beiden sexuellen Übergriffe. (sda)