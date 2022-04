Polizei nimmt nach Leichenfund im Valle Maggia einen Mann fest

Bild: keystone

Im Zusammenhang mit dem Tod einer Frau in Avegno im Valle Maggia hat die Tessiner Kantonspolizei einen Mann festgenommen. Dies teilte sie am Montagabend mit. Die bisherigen Untersuchungen könnten ein Einwirken von Dritten am Tod der Frau nicht ausschliessen.

Der Festgenommene und seine Beziehung zur Toten stünden derzeit im Zentrum der Untersuchungen, heisst es im Communiqué weiter.

Die Polizei war am frühen Montagmorgen nach Avegno ausgerückt, nachdem kurz nach 6.30 Uhr in der Zentrale ein Hilferuf eingegangen war. Die Rettungssanitäter, die ebenfalls in die betreffende Wohnung ausgerückt waren, konnten nur noch den Tod der Frau feststellen, wie die Polizei schreibt. Bei der Verstorbenen handle es sich um eine 61-jährige in der Region wohnhafte Schweizerin.

Aufgrund des frühen Stadiums der Ermittlungen und der Sensibilität des Falles würden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen veröffentlicht, heisst es abschliessend. (sda)