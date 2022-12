Auto-Provokateure verursachen in Spreitenbach AG einen Unfall

Polizeirapport

2 Autofahrer provozieren sich auf A1 bei Spreitenbach AG – Unfall, 3 Verletzte

Bild: kapo ag

Gegenseitige Provokationen führten am Dienstag auf der Autobahn A1 bei Spreitenbach AG zu einem Unfall. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Ein VW und ein Audi waren auf der Autobahn Richtung Zürich unterwegs, wie die Polizei schreibt. Aus unklaren Gründen sind sich die beiden Lenker in die Quere gekommen. Die Provokationen begannen mit Lichthupen, dann steigerten sich die beiden Autofahrenden in riskante Überholmanöver, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Schlussendlich habe der VW den Audi überholt und ausgebremst. Dabei sei zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen. Ein folgender BMW habe auch nicht mehr bremsen können und sei mit dem Heck des Audi kollidiert.

Die drei Insassen der Autos wurden ins Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung Sachschaden in der Höhe von rund 70'000 Franken. Die Polizei nahm dem 23-jährigen VW-Lenker und dem 21-jährigen Audi-Lenker die Führerausweise ab. Die beiden «Provokateure» wie auch die 19-jährige BMW-Fahrerin werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht, wie die Polizei weiter schreibt. (aeg/sda)