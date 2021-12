Mann beim Holzen im Emmental tödlich verunfallt

Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag beim Holzen im Emmental ums Leben gekommen. Er erlag noch auf der Unfallstelle in Dürrenroth BE seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte.

Beim Opfer handelt es sich demnach um einen Schweizer aus dem Kanton Bern. Er war im Begriff, eine Tanne zu fällen, als er von einem herunterstürzenden Teil des Baumes getroffen wurde. Die Leiche wurde kurz nach Mittag entdeckt. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs seien im Gang, teilte die Polizei mit. (sda)