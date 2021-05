Schweiz

Polizeirapport

Mutmasslicher Autoknacker in Buchs AG festgenommen



Mutmasslicher Autoknacker in Buchs AG festgenommen

Bild: sda

Nach mehreren Autoaufbrüchen in Aarau ist am Montag der mutmassliche Täter von der Polizei in Buchs festgenommen worden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Algerier, der als abgewiesener Asylsuchender in der Schweiz lebt.

Der Mann war in einem Aarauer Wohnquartier beobachtet worden, wie er sich an parkierten Autos zu schaffen gemacht hatte. Als die Polizei wenig später eintraf, war er verschwunden.

Er hatte bei zwei Autos mit einem Stein jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen, wie die Kantonspolizei am Dienstag weiter mitteilte. Während sie nach dem Täter fahndete, ging bei der Notrufzentrale eine weitere Meldung über einen Autoaufbruch ein.

Anwohner in der Nachbargemeinde Buchs hatten einen Mann ertappt, als er auch dort die Scheibe eines Wagens einschlagen wollte. Von einem der Anwohner verfolgt, rannte der Unbekannte davon. Die Polizei konnte den 37-Jährigen wenig später in Handschellen legen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung