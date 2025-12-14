Polizeirapport

40 Kilo Kokain in Auto von Tessiner Polizisten gefunden

Schweizer Grenzpolizisten bei der Arbeit. Bild: KEYSTONE

Tessiner Grenzpolizisten haben am Samstag in einem Auto in Capolago TI 40 Kilogramm Kokain gefunden. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein Mann und eine Frau aus Italien, wurden festgenommen.

Ihnen wird ein schwerer Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen, wie die Kantonspolizei Tessin, das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit und die Tessiner Staatsanwaltschaft am Sonntag in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben. Die Ermittlungen zum Fall liegen nun bei der Staatsanwaltschaft.

Die 53-jährige Italienerin und der 53-jährige Serbe waren gemäss der Polizei auf der A2 in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach 7 Uhr morgens wurden sie angehalten und kontrolliert. (sda)