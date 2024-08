Polizeirapport

Massiver sexueller Übergriff auf Minderjährige in Kreuzlingen TG – Polizei sucht Zeugen

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 3.00 Uhr und 3.15 Uhr auf dem Festgelände des Seenachtfests, am Seeufer Höhe Seeburgturm in Kreuzlingen TG, zu einem schweren Sexualdelikt gekommen.

Ein unbekannter Täter nahm an einer minderjährigen Schweizerin gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vor. Danach bedrohte er die junge Frau. Das Opfer informierte seine Eltern, diese alarmierten die Kantonale Notrufzentrale.

Die Kantonspolizei Thurgau hat Ermittlungen aufgenommen und einen Zeugenaufruf gestartet. Beim Täter soll es sich um einen jungen Mann mit arabischem Aussehen handeln, der Hochdeutsch spricht.

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder im erwähnten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter 058 345 22 22 zu melden.