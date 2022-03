Fussgängerin stirbt bei Unfall mit Minizug in Saas-Fee VS

In Saas-Fee VS ist am Montag eine Frau von einem Elektro-Minizug erfasst worden, der auf einer Dorfrundfahrt war. Die Frau verstarb auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr, als sich der elektrobetriebene Minizug auf einer Dorfrundfahrt befand, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte. Aus derzeit nicht geklärten Gründen habe das Zugfahrzeug auf der Breitmattstrasse die Fussgängerin erfasst.

Noch vor Ort hätten Rettungskräfte die Reanimation eingeleitet. Die Frau erlag noch auf der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie es weiter hiess. Die formelle Identifizierung des Opfers sei im Gange.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Wallis, die Regionalpolizei Saas, die Rettungsorganisation (KWRO 144), Helikopter der Air-Zermatt mit Notarzt und Rettungssanitäter sowie die Stützpunktfeuerwehr Saastal. Die Staatsanwaltschaft leitete in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung ein. (sda)