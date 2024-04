Bild: LUZERNER POLIZEI

Polizeirapport

Mit Schweinen beladener Anhänger kippt in Menznau LU

Ein mit zehn Schweinen beladener Anhänger ist am Mittwochmorgen in Menznau LU gekippt. Eines der Tiere wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass es von einem Tierarzt am Unfallort getötet werden musste. Die anderen neun Schweine konnten eingefangen werden. Personen wurden keine verletzt.

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall um 7:30 Uhr im Gebiet Neuseeburg zwischen Wolhusen und Menznau. Aus Gründen, die am Nachmittag noch nicht geklärt waren, kam die Fahrzeugkombination ins Schleudern, worauf der Anhänger kippte. (sda)