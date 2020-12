Thayngen SH: 23-Jähriger schmuggelt hunderte Kilo Fleisch – und fliegt auf

Schweiz

Thayngen: 23-Jähriger schmuggelt hunderte Kilo Fleisch – und fliegt auf



Bild: EZV

Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) kontrollierten am vergangenen Wochenende in Thayngen ein Fahrzeug. Dabei stiessen sie auf grosse Mengen an unverzolltem Rindfleisch und Wurstwaren.

Die Zollbehörden stoppten einen 23-jährigen Schweizer, der zuvor über einen nicht besetzten Grenzübergang aus Deutschland in die Schweiz eingereist war. Bei der Kontrolle des im Kanton Zürich immatrikulierten Fahrzeuges stiessen sie auf 405 Kilogramm geräuchertes Rindfleisch und 207 Kilogramm Wurstwaren.

Bild: EZV

Die in die Schweiz eingeführte Ware war unverzollt. Weiter fehlte die für die Einfuhr von über 20 Kilogramm Fleisch notwendige Bewilligung des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW). Das Fleisch wurde beschlagnahmt und dem zuständigen kantonalen Labor zugestellt.

Der Lenker des Wagens wurde von der Zollfahndung einvernommen. Er muss mit rund 10'000 Franken zusätzlichen Kosten rechnen. Der Beschuldigte hat zudem mit einer Busse in der Höhe von mehreren tausend Franken zu rechnen, wie die EZV mitteilt. Nach Erledigung der Formalitäten wurde er wieder auf freien Fuss gesetzt. (aeg)

