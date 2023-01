Polizeirapport

E-Bike-Fahrer nach Unfall in Kehrsatz BE verstorben

Ein E-Bike-Fahrer ist am Montagnachmittag in Kehrsatz BE nach einem Unfall mit einem Lieferwagen verstorben. Der Lieferwagenlenker wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Die Meldung des Unfalls auf der Umfahrungsstrasse in Kehrsatz sei bei der Einsatzzentrale kurz nach 13.50 Uhr eingegangen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein Lieferwagen von Belp herkommend in Richtung Kehrsatz unterwegs, als er vor der Ausfahrt Kehrsatz Dorf mehrmals rechts mit der Leitplanke kollidierte, wie die Kantonspolizei Bern am Montagabend mitteilte. Dabei habe der Lieferwagenlenker den in die gleiche Richtung fahrenden E-Bike-Lenker erfasst.

Verstorbener noch nicht identifiziert

Der E-Bike-Lenker sei noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Zur Identität des Verstorbenen bestünden konkrete Hinweise, die formelle Identifikation stehe indes noch aus. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Lieferwagenlenker in kritischem Zustand mit einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie es weiter hiess.

Für die Unfallarbeiten musste der betreffende Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Regio Belp umgeleitet.

Im Einsatz standen laut Mitteilung neben Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern auch ein Ambulanzteam und eine Rega-Crew, die mit einem Einsatzfahrzeug an den Unfallort ausrückte.

Die Kantonspolizei Bern nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zur Klärung des Unfalls auf. (sda)