Polizeirapport

Drei der fünf tot aufgefundenen Alpinisten sind identifiziert

Am Samstag alarmierten Alpinisten die Rettungskräfte, nachdem sie unterhalb des Rimpfischhorns (Bild) verlassene Skier bemerkt hatten. Bild: keystone

Drei der fünf am Samstag tot auf einem Walliser Gletscher aufgefundenen Personen sind identifiziert. Wie die Waliser Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, handelt es sich um eine 34-jährige Frau und um zwei Männer im Alter von 38 und 35 Jahren.

Sie alle sind Schweizer Staatsangehörige. Laut den ersten Ermittlungen verliessen die fünf Alpinistinnen und Alpinisten am Samstag die Britannia-Hütte in der Region Saas-Fee gegen 4.30 Uhr in der Früh. Dies mit dem Ziel, das Rimpfischhorn zu besteigen.

Nachdem sie ihre Tourenskis stehen gelassen hatten, machten sie sich zu Fuss an die Besteigung dieses Bergs. Dabei seien sie wohl von einer Lawine erfasst worden.

Das Helikopterunternehmen Air Zermatt hatte am Samstag den Fund der fünf Leichen vermeldet. Zwei Alpinisten hatten die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie am Fusse des Rimpfischhorngipfels verlassene Skier entdeckt hatten. Ein Überflug der Air Zermatt über das Gebiet führte auf dem Adlergletscher zur Lokalisierung der fünf leblosen Körper. (sda)