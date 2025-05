Zwei Beamte der Polizei Lausanne. (Symbolbild) Bild: sda

Polizeirapport

39-jähriger Mann stirbt auf Polizeiposten in Lausanne

Ein 39-jähriger Mann ist am Sonntagabend auf dem Polizeiposten in Lausanne gestorben. Es wurde eine Autopsie angeordnet, um die genauen Todesumstände zu ermitteln, wie die Waadtländer Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der Mann afrikanischer Herkunft sei am Sonntagabend gegen 21 Uhr im Zentrum von Lausanne vor einer Polizeikontrolle geflüchtet, heisst es in der Mitteilung. Nachdem er sich der Polizeikontrolle widersetzt habe, sei er festgenommen und zur Vernehmung auf den Polizeiposten gebracht worden.

Dort habe der 39-Jährige einen Schwächeanfall erlitten und sei gegen 22 Uhr gestorben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Nationalität des Verstorbenen sei noch nicht abschliessend geklärt. Sein Verhalten habe auf eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hingedeutet, teilten die Behörden weiter mit. (nib/sda)