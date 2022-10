22-Jähriger stirbt bei Unfall am Rande der A1 zwischen Aubonne und Morges

Der in der Region wohnhafte Fahrer verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei in einem Communiqué mitteilte. Die Umstände des Unfalls werden untersucht. Die Strasse, auf der das Fahrzeug zum Stillstand kam, wurde für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr auf der A1 wurde hingegen nicht beeinträchtigt. (sda)

Ein 22-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Etoy (VD) ums Leben gekommen. Der junge Mann war auf der A1 zwischen Aubonne und Morges unterwegs. Er verlor die Kontrolle über seinen Lieferwagen, fuhr auf dem Grasstreifen neben der Autobahn und stürzte dann auf Höhe einer Unterführung auf eine Nebenstrasse.

Der mutmassliche Mord an der erfolgreichen Wirtschaftsexpertin Shqiponja Isufi hat die albanische Community aufgewirbelt. Eine Tante der getöteten Ökonomin wendet sich jetzt mit einem herzzerreissenden Brief an die Öffentlichkeit.

Vor drei Wochen wurde Shqiponja Isufi in ihrem Haus in Bergdietikon AG tot aufgefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den leblosen Körper der 41-Jährigen bergen. Dringend tatverdächtig und seit dem mutmasslichen Femizid in Untersuchungshaft: ihr ebenfalls albanischstämmiger Ehemann.