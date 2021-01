Schweiz

Polizeirapport

Freerider stirbt bei Sturz ausserhalb der Piste in Saxon VS



Freerider stirbt bei Sturz ausserhalb der Piste in Saxon VS

Ein Freeride-Skifahrer ist am Freitagmittag bei einem Sturz im Gebiet Savoleyres in Saxon VS ums Leben gekommen. Der 23-jährige Schwede war mit einem anderen Skifahrer ausserhalb der markierten Pisten unterwegs gewesen.

Als er auf einem Felsband anhielt, brachen unter seinem Gewicht plötzlich die Schneemassen weg, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte. Dabei sei er mitgerissen worden und über den Felsen abgestürzt.

Der andere Freerider habe die Rettungskräfte alarmiert. Diese hätten aber nur noch den Tod des Verunfallten feststellen können. Das Opfer wohnte in Verbier VS. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung